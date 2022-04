Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Todos os clientes da Revolut em Portugal, mesmo aqueles que ainda não passaram para o Revolut Bank, vão ser convertidos em clientes do banco em 1 de julho. A informação foi transmitida a todos os utilizadores da app financeira na tarde de quinta-feira.

Como o Observador noticiou em primeira mão a 9 de dezembro, a Revolut lançou em Portugal – no mesmo dia que Itália e França – o Revolut Bank, passando a dar aos clientes a possibilidade de ter depósitos com garantia bancária (do fundo de garantia de depósitos da Lituânia, onde está a licença bancária europeia).

Os utilizadores já podem há vários meses converter as suas contas para o Revolut Bank – e sempre foi dito que quem não quisesse fazer essa transição não tinha de o fazer. Mas,agora, quem não passou para o Revolut Bank vai passar automaticamente, porque vai haver uma absorção da Revolut Payments UAB por parte da empresa Revolut Bank UAB.

Do ponto de vista dos consumidores, à superfície as alterações não serão muito visíveis: o IBAN continua a ser o mesmo, os cartões continuam a poder ser utilizados e a app é a mesma, bem como os planos premium que cada utilizador possa ter. Ainda assim, devido a algumas alterações nos planos de seguros, os utilizadores terão de fazer nova aprovação dos termos e condições.