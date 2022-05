Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Cerca de 23 milhões de pessoas em todo o mundo ainda usam a (típica) palavra-passe “123456”, conclui o Centro Nacional de Cibersegurança do Reino Unido. A informação é avançada pela agência de notícias italiana Ansa esta quinta-feira, em que se assinala o Dia Mundial da Password. O Daily Mail, que cita um estudo da NordPass, vai mais longe e revela que este código é a mais popular entre os CEOs.

Mais: um em cada quatro cibernautas ainda escreve a password numa folha de papel para evitar esquecimentos, de acordo com um trabalho da empresa Uswitch, citado pela Ansa.

Este estudo mostrou igualmente que 30% das pessoas usam o ano de nascimento como chave de proteção das suas contas digitais e 39% o nome do animal de estimação — são dados que costumam constar as primeiras tentativas dos hackers para entrar no perfil de um utilizador.

O Dia Mundial da Password foi criado pela Intel em 2013 com o objetivo de consciencializar para a segurança digital. É um tema que tem marcado a agenda mediática devido ao aumento recente de ataques informáticos a várias entidades, como os que aconteceram ao Expresso e à Vodafone, por exemplo, em Portugal.

Por seu turno, a empresa de segurança Check Point Software Technologies traçou regras para se ter uma senha segura, tais como combinar vários carateres e alterar a palavra-passe com frequência.