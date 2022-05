Hen.tai: sushi, ramen e pornografia num beco japonês da Amadora

Vamos então a isto. Hentai é a palavra japonesa para definir desejo sexual perverso, mas foi adaptado para definir toda a banda desenhada, ilustração e animação de teor pornográfico. E no Japão há muita. Ora, foi esse o nome que os donos deste restaurante inspirado na street food japonesa se lembraram de ir buscar para provocar a curiosidade da malta — e foi isso que me trouxe aos pulos até aqui. Chamaram-lhe Hen.tai, com um pontinho no meio, suponho que para evitar confusões de maior a quem googlar a casa. Funciona. Posso dizer-vos que aquele ponto é tudo o que ampara o choque de quem ainda preserve o imaginário idílico dos desenhos animados apresentados pelo Vasco Granja (alerta: mesmo com ponto, desaconselha-se a pesquisa por imagens — é até possível que encontrem a Heidi e o Marco, mas não como se lembram deles).

A experiência

São 21.00 de uma quarta-feira à noite e a casa está menos de meia. Estamos numa zona dormitório da Amadora — o que é mais ou menos um pleonasmo — e não há muita gente a comer no local, mas o trânsito de motoboys é constante. O tempo não está famoso e haverá quem prefira consumir Hen.tai no recato do lar. Faz sentido.

Eu e a minha amiga chegamos cheios de curiosidade, artilhados de piadolas para a troca, mas sobretudo com fome. O interior do Hen.tai tenta reproduzir o imaginário de um beco japonês, taipais de metal a forrar o balcão, anúncios em caracteres katakana, decoração pop temática, música japonesa ligeira cantada em inglês. Referências libertinas, porém, o melhor que se encontra é o anúncio discreto a um bar de strip (não leio japonês, mas o grafismo é esclarecedor).

A ementa é generosa sem ser muito complicada. O hentai divide-se em vários subgéneros, que podem ir do comic futanari (normalmente envolvendo personagens transexuais) ao furry (relações com personagens metade gente, metade besta). Já o Hen.tai anda ali entre o sushi e o ramen. Seguimos o conselho da casa e começamos com uns takoyaki, espécie de croquetes japoneses em bolinhas, o polme a envolver pedaços de polvo (seis peças, 6€). Boa fritura, tempero interessante, entre o fresco do gengibre e algum picante, embora demasiado doce (soja industrial). Do polvo, infelizmente, poucas notícias tivemos. Em contrapartida, o Shazam informa que estamos a ouvir “Pastel Love”, de Kengo Kurozumi.

As notícias melhoram com o ramen. Dos três disponíveis, dividimos o que nos pareceu mais clássico, um ramen tonkotsu (13€). Nenhum arrependimento. O caldo generoso, gordo, quentinho, perfumado de cebolete, umas folhinhas estaladiças de alga nori e umas rodelas de naruto (pasta de peixe) a deixar rasto sobre o porco, e a carne impecável, com a chicha a desfazer. Pena a massa um pouco elástica, que a carta diz que é fresca, mas não é — já foi, explica-nos a menina, desculpando-se pela informação desatualizada e explicando que esta agora vem diretamente lá do Japão.