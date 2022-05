O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva mantém uma vantagem de cerca de 15 pontos percentuais sobre o atual Presidente, Jair Bolsonaro, cinco meses antes das eleições, segundo uma sondagem nesta sexta-feira divulgada.

O líder do Partido dos Trabalhadores (PT) continua como o principal favorito para as eleições presidenciais de 2 de outubro com 44% das intenções de voto, segundo um levantamento elaborado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Económicas (Ipespe), encomendado pela XP Investimentos.

O ex-chefe de Estado, que lançará a sua pré-candidatura no sábado num evento em São Paulo, perdeu apenas um ponto de intenção de voto face a sondagem anterior do mesmo instituto.

Por sua vez, Bolsonaro, que buscará renovar o seu mandato por mais quatro anos, alcançaria 31% dos votos, a mesma percentagem obtida no mês passado.

Atrás estão o líder trabalhista Ciro Gomes (8%) e um grupo de candidatos centristas, incluindo o ex-governador de São Paulo João Doria (3%) e a senadora Simone Tebet (1%), que tentam unir forças para romper a forte polarização entre Lula da Silva e Bolsonaro.

Numa possível segunda volta Lula da Silva, que governou o Brasil entre 2003 e 2010, venceria com 54% dos votos contra Bolsonaro, que ficaria com 34%.

O ex-presidente progressista também venceria Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista (52% – 25%), e Doria, candidato do Partido da Social Democracia Brasileira (55% – 19%).

A sondagem que tem margem de erro de 3,2 pontos percentuais é resultado de mil entrevistas telefónicas realizadas entre 2 e 4 de maio.

A sondagem também recolheu a opinião dos brasileiros sobre a atuação do Governo Bolsonaro, no poder desde janeiro de 2019.

Cerca de 52% dos entrevistados consideraram a administração brasileira como péssima, a mesma percentagem de abril, enquanto 31% a descreveram como ótima, e 16% consideraram regular.