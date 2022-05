Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente chinês, Xi Jinping, declarou, esta sexta-feira, que o governo continuará empenhado na estratégia Covid zero. Num momento em que o descontentamento começa a aumentar na China devido às políticas restritivas, o líder ameaçou “lutar contra quem distorcer, duvidar ou negar a abordagem da prevenção de epidemias”.

Numa reunião do Politburo do Partido Comunista Chinês, o chefe de Estado chinês — juntamente com altos dirigentes partidários — justificaram a estratégia com a “natureza e a missão” do partido. “A estratégia de prevenção e controlo […] podem resistir ao teste da História”, afirmaram de acordo com a CNN internacional, assegurando também que as medidas eram “científicas e eficazes”.

As autoridades chinesas salientaram que “ganharam a batalha para defender Wuhan” — a cidade onde surgiram os primeiros surtos de Covid-19 — e também vão vencer a “batalha para defender Xangai”, que continua num confinamento rigoroso.

Os altos dirigentes do Partido Comunista Chinês também enviaram uma mensagem aos quadros partidários. Apelando a que tenham uma “compreensão profunda e completa” sobre as políticas relacionadas com a pandemia, o Politburo considera que é “necessário superar os problemas de consciencialização e de preparação inadequada”.