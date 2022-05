Duas "WAGs", uma denúncia e a acusação de difamação: mulheres de Jamie Vardy e Wayne Rooney vão a tribunal

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Wagatha Christie”? É preciso recuar a 2019 para compreender um caso que, por estes dias, ganha destaque na imprensa britânica e que envolve alegadas quebras de privacidade e acusações de difamação. As protagonistas são duas WAGs (sigla inglesa que diz respeito às mulheres e namoradas dos jogadores de futebol): Rebekah Vardy e Coleen Rooney, companheiras de Jamie Vardy e Wayne Rooney, respetivamente. A primeira acusa a segunda de difamação, num processo que está na iminência de chegar à barra do tribunal, com o julgamento a arrancar já esta terça-feira.

Além do palco da justiça, tanto Coleen como Rebekah terão a possibilidade de contar as suas versões da história no pequeno ecrã: de acordo com o Daily Mail, a mulher de Rooney assinou um acordo para fazer um documentário que já começou a ser filmado e que deverá ser exibido na Netflix; enquanto isso, consta que Rebekah está em negociações para ceder uma entrevista ao controverso jornalista Piers Morgan.

A acusação de Coleen e o post da discórdia. Quem fez o quê?

A 9 de outubro de 2019, num post publicado nas redes sociais, Coleen acusou Rebekah de divulgar histórias sobre ela à imprensa britânica. À data, Coleen argumentou que criou um conjunto de stories falsas publicadas na sua conta pessoal do Instagram (as stories dizem respeito a conteúdos cuja durabilidade não vai além das 24 horas). No Twitter, explicou também que “há anos” alguém em quem confiava estava a passar ao tabloide The Sun informação publicada no seu Instagram, sem o seu “consentimento” ou “conhecimento”. “Guardei e fiz screenshot de todas as stories originais que claramente mostram que apenas uma pessoa as viu. Foi… a conta da Rebekah Vardy.”

This has been a burden in my life for a few years now and finally I have got to the bottom of it…… pic.twitter.com/0YqJAoXuK1 — Coleen Rooney (@ColeenRoo) October 9, 2019

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na tentativa de descobrir a identidade dessa pessoa, e depois de alimentadas desconfianças em relação à mulher que agora a acusa em tribunal, Coleen limitou integramente o acesso às stories, com uma exceção: apenas a conta de Rebekah tinha acesso aos conteúdos publicados. “Durante os últimos cinco meses publiquei uma série de histórias falsas para ver se chegavam ao jornal The Sun. Sabem que mais, elas chegaram!”, chegou a escrever no respetivo post, no qual assegurou que tinha sido “difícil” manter o segredo até então.

Coleen especificou, à data, como três histórias falsas tinham sido destacadas no The Sun, incluindo a ideia de regressar à televisão e uma alegada inundação na sua nova casa. A veia de investigadora da mulher de Rooney valeu-lhe entretanto a alcunha “Wagatha Christie” nas redes sociais, mas também na imprensa, numa clara referência à romancista britânica Agatha Christie.

Pouco depois da acusação, Rebekah, que na altura estava num estado avançado de gravidez, respondeu no Instagram, negando qualquer envolvimento e mostrando-se desgostosa com o sucedido, afirmando que ao longo dos anos várias pessoas acederam à sua conta de Instagram. “Devias ter-me ligado da primeira vez que aconteceu”, escreveu ainda, referindo-se a Coleen, numa publicação sem quaisquer comentários mas com mais de 30 mil “gostos” feita no mesmo dia em que foi acusada.