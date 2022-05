Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sete meses depois da derrota em Lisboa, Fernando Medina voltou esta noite noutro fato para falar aos socialistas da capital sobre o Orçamento do Estado que entregou na Assembleia da República. O ministro das Finanças viu-se “a jogar em casa” — ainda que a última memória não seja a mais feliz — e avisou que terá uma gestão orçamental de “passos seguros na proteção do país para um tempo que pode vir a ser mais exigente do que o que hoje vivemos”.

A incerteza provocada por uma guerra na Europa cauciona o discurso de Medina que pretende “manter espaço de manobra” do ponto de vista orçamental, para “precaver, em épocas de maior crescimento, um futuro que possa ser mais incerto”, referindo-se à possibilidade de um aumento das taxas de juro.

Sérgio Cintra, presidente da concelhia de Lisboa do PS, recebeu Medina com “saudades”: “Tivemos saudades do Fernando”. E arrancou um longo aplauso à plateia socialista reunida no Hotel Roma para ouvir o agora ministro das Finanças apresentar o Orçamento. Uma proposta que “reforça a proposta política” do PS, garantiu com a “consciência de que não resolve todos os problemas, mas que é coerente no caminho de proteção das famílias, do investimento e de prossecução da trajetória de controlo do défice e da dívida”.

E neste capítulo levava uma tirada para a esquerda parlamentar onde Medina diz ver “pronunciamentos como se não houvesse dia de amanhã, como se o défice e a dívida não tivessem influência na vida dos cidadãos”.

Para a direita guardou críticas à acusação que tem feito a uma linha austeritária deste Orçamento. Medina diz que “apelidam de austeridade o que não tem sinal de austeridade, mas de responsabilidade das políticas que seguimos como se não tivéssemos memória do que há um tempo defendiam”.