Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O jovem de 18 anos que planeava um ataque terrorista na Faculdade de Ciência da Universidade de Lisboa (FCUL) ficou internado preventivamente no Hospital Prisional de Caxias, apurou o Expresso junto a fontes policiais.

Foi uma juíza do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa que decidiu alterar as medidas de coação. Isto significa que o jovem não está mais em prisão preventiva, estando agora internado preventivamente pelo menos nos próximos três meses.

Uma fonte policial ouvida pelo Expresso detalha que esta decisão implica que os serviços prisionais não podem transferir o jovem “para uma prisão comum”, mesmo que já tenha reunido as condições psicológicas para receber alta clínica.

A defesa do jovem de 18 anos tinha pedido, em vez da prisão preventiva ou mesmo do internamento preventivo, que o arguido ficasse em prisão domiciliária com pulseira eletrónica.

A Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária travou, a 10 de fevereiro, os planos para um atentado terrorista na Universidade de Lisboa que seria levado a cabo pelo jovem de 18 anos. O objetivo passaria por atacar indiscriminadamente os estudantes que estariam no local.