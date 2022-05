Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O PS vai propor, esta sexta-feira, a continuação do congelamento das propinas de todos os alunos do ensino superior e dos cursos técnicos superiores profissionais públicos, numa proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2022, no decorrer do ano letivo de 2023/2024.

De acordo com informações recolhidas pelo jornal Público, o líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, vai apresentar as alterações ao Orçamento do Estado para 2022 no Parlamento, e assim, dar continuidade com a medida adotada em 2021, em resposta à pandemia de Covid-19.

A proposta terá luz verde por parte do Governo liderado por António Costa, soube o mesmo jornal, e na conferência de imprensa desta sexta-feira dada pelo líder parlamentar do PS serão também anunciadas outras medidas dedicadas aos jovens, como prolongar a janela etária dos beneficiários do programa de IRS Jovem, dos 28 para os 30 anos.