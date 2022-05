Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse no sábado à noite que a Ucrânia quer, “um dia”, organizar o festival da Eurovisão já numa cidade de Mariupol “livre, pacífica e reconstruída“.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, Zelensky saudou a vitória ucraniana no festival e garantiu: “No próximo ano, a Ucrânia vai ser a anfitriã da Eurovisão.”

“A nossa coragem impressiona o mundo, a nossa música conquista a Europa”, escreveu Zelensky.

A Ucrânia venceu no sábado o festival da Eurovisão com a canção “Stefania“, interpretada pela Kalush Orchestra — uma vitória que foi possível devido ao voto do público, que deu a pontuação máxima à Ucrânia na maioria dos países participantes, incluindo em Portugal.

Durante a final do festival, que decorreu na noite de sábado na cidade italiana de Turim, o cantor Oleh Psiuk, que lidera a banda, aproveitou os segundos finais da atuação para pedir ajuda para Mariupol, a cidade mais massacrada pelos russos desde o início da guerra, e para gritar “Glória à Ucrânia”.

Apesar de a organização da Eurovisão insistir em proibir quaisquer tipo de mensagem política durante o festival (o que impediu os cantores ucranianos de incluírem imagens da guerra na sua coreografia), foram vários os sinais de solidariedade dirigidos à Ucrânia — as cantoras islandesas, por exemplo, subiram a palco com bandeiras da Ucrânia pintadas nas guitarras.

Ao país vencedor da Eurovisão cabe a responsabilidade de organizar a próxima edição do festival — uma situação que terá agora de ser avaliada entre a União Europeia de Radiodifusão e as autoridades ucranianas.

Através das redes sociais, Volodymyr Zelensky garantiu que a Ucrânia será capaz de organizar a Eurovisão “pela terceira vez na sua história” — a última vez tinha sido em 2017, quando o evento decorreu em Kiev e o cantor português Salvador Sobral protagonizou a primeira vitória portuguesa na Eurovisão — e acrescentou que esta não será a última vitória ucraniana no festival.

“Vamos fazer o nosso melhor para, um dia, receber os participantes e os convidados da Eurovisão na ucraniana Mariupol. Livre, pacífica, reconstruída”, disse Zelensky.

“Obrigado por vencerem, Kalush Orchestra, e obrigado a todos os que votaram em nós. Tenho a certeza de que o nosso acorde vitorioso na batalha contra o inimigo não está longe“, rematou Zelensky.

Os membros da banda Kalush Orchestra, todos homens em idade abrangida pela lei marcial atualmente em vigor na Ucrânia, receberam uma autorização especial do governo ucraniano para sair do país e representar a cultura ucraniana no festival — mas vão voltar à Ucrânia já esta segunda-feira e dizem-se dispostos a continuar a lutar pelo país.

O líder da banda, Oleh Psuik, é um dos responsáveis por uma organização de voluntários que está a ajudar a transportar famílias ucranianas que precisam de sair dos lugares mais inseguros do país.