Uma das atracções turísticas mais visitadas na capital italiana são as icónicas escadarias de Espanha, a que os italianos chamam Scalinata di Trinità dei Monti, por ligarem a Praça de Espanha à igreja Trinità dei Monti. Além de bela, a famosa escadaria foi cenário de filmes, palco de exposições, passadeira para desfiles de moda e, todos os dias, é local de convívio para inúmeros dos visitantes de Roma. Daí a paixão que os 135 degraus, construídos entre 1723 e 1725, suscitam tanto nos italianos como junto dos turistas, bem como a forma como são protegidos de abusos e de vandalismo pelos agentes da autoridade.

Na passada semana, um condutor decidiu ir directamente da igreja para a Praça de Espanha, descendo a escadaria com um SUV, mais precisamente um Maserati Levante. A “habilidade” foi capturada pelas câmaras de vigilância que existem no local, que permitiram registar a matrícula, pertencente a um carro de aluguer de uma companhia em Milão. A polícia de Roma foi assim capaz de identificar e deter o condutor de 37 anos, quando este se preparava para devolver o veículo no aeroporto de Milão Malpensa.

Além da punição pelo abuso, sobretudo para que não se repita – apesar de ser altamente aconselhável as autoridades colocarem postes que impeçam o acesso de veículos às escadarias, como acontece noutros locais turísticos em Roma –, o condutor vai ter que suportar os custos de reparação, o que inclui dois degraus partidos e vários riscos e rachadelas ao longo do percurso.