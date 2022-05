Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O novo cabo submarino Equiano chegará esta semana a Portugal, mais especificamente a Sesimbra, e permite ligar o país à África do Sul, com ligações intermédias no Gana, Nigéria, Namíbia e Rupert’s Bay, em Santa Helena.

Na cerimónia de celebração da chegada do cabo a Portugal, esta terça-feira, no Museu Marítimo em Sesimbra, António Costa salientou que “esta revolução industrial é a primeira para a qual Portugal não parte em desvantagem”.

O primeiro-ministro afirmou que Portugal é “por razões geográficas o ponto de ligação do continente Americano, Africano e Europeu” e “a posição geográfica define a posição global” do país na ligação “às novas autoestradas do século XXI”: a ligação submarina.

Os cabos transmitem som, imagem, mas uma mercadoria essencial com elevadíssimo potencial [para Portugal]: a transmissão de dados”, acrescentou desejando que “muitos dados cheguem” a partir da próxima semana.

Já o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, também presente no evento, destacou a “honra muito grande” de “partilhar este momento que é um marco na História não apenas para a Google, mas também para Portugal”. O ministro das Infraestruturas e da Habitação afirmou que o país tem “uma posição geográfica privilegiada” e que, embora “periféricos no quadro europeu, somos centrais no quadro atlântico”.

Por sua vez, Bernardo Correia brincou ao dizer que “esta viagem foi quase tão desafiante e demorada como a de Bartolomeu Dias”. O country manager da Google em Portugal destacou o “sentimento de dever cumprido” e os investimentos “estruturantes e históricos” no país, não só com o cabo Equiano, como também com a criação de empregos, apoio à transição digital, às artes e cultura e ao empreendedorismo.

Portugal tem uma localização estratégica e absolutamente única”, acrescentou Bernardo Correia salientando que um cabo destes é “essencial para melhorar o teletrabalho”.

Também presente na cerimónia, Dana Eaton disse que o momento “representa anos de trabalho e dedicação” da Google. A tecnológica “está comprometida com Portugal” ao apoiar empresas, organizações e parceiros para ajudar a transformar os negócios, garantiu a vice-presidente de Google Cloud.

O Equiano chegou a Portugal e vamos manter Portugal para sempre conectado ao mundo”, acrescentou agradecendo às parceiras Altice Portugal e Alcatel.

A CEO da Altice Portugal, Ana Figueiredo, revelou que a estação de cabos submarinos da empresa em Sesimbra foi escolhida como o local para a amarração do cabo em Portugal. A escolha, acredita, é uma forma de “reconhecimento dos engenheiros portugueses”.

Com aproximadamente 15 mil quilómetros, o cabo de fibra ótica correrá ao longo da costa Ocidental de África. O contrato de concessão para o mesmo já tinha sido assinado pelo Estado português e a Google em setembro de 2021 e tem uma vigência de 25 anos.

Os títulos de concessão foram assinados pela Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), em representação do Estado Português, e a Blue Path Technology Unlimited Company, mandatada pela Google.

Presente no fundo do mar, o cabo pretende alavancar o crescimento de internet global, ligando digitalmente ilhas, países e continentes. A conectividade dos cabos submarinos pode contribuir para um reforço de 500 milhões do PIB português nos próximos anos.

O cabo Equiano que, chegará esta semana a Portugal, foi assim batizado em homenagem ao escritor nigeriano Olaudah Equiano, que foi escravizado em criança.