Vários serviços do Estado português, nomeadamente nas áreas da Saúde, Educação e Defesa, estão a ser violados por hackers. De acordo com a CNN Portugal, há piratas informáticos que conseguiram ter acesso a servidores de serviços públicos com centenas de dados confidenciais e sensíveis.

O hacker português conhecido como Zambrius enviou ao canal televisivo imagens e documentação onde é possível perceber que conseguiu aceder a vários destes sistemas e explicou que “muitas são vulnerabilidades de alto risco”, frisando que através dos acessos que tem pode ter “controlo remoto sobre os sistemas ou o acesso direto a bases de dados das plataformas ou aplicações”.

O pirata informático assegura que conseguiu entrar em “mais de cem” sistemas administrativos do Ministério da Educação e da Saúde em apenas um mês.

As denúncias de hackers já tinham surgido no Twitter até antes do ataque ciberataque ao sistema do Hospital Garcia de Orta e especialistas contactados pela CNN consideram que a situação grave. Nuno Mateus Coelho, especialista em cibersegurança e professor da Faculdade da Universidade do Porto, fala em algo “extremamente grave e [um] perigoso”.

Ainda sobre o ataque informático ao hospital, o hacker garantiu que apenas entrou no sistema “para denunciar as fragilidades”.