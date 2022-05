O amor à química, das pipetas às pipas. Assim nasce a Quinta dos Abibes

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

De cada vez que Francisco Batel Marques, natural de Ílhavo, ia para a escola primária atravessava campos pejados por bandos de abibes, que “migravam no início do outono e iam-se embora no final do inverno”. Além dos particulares penachos, são as vocalizações, semelhantes a lamentos, que perduram até hoje na memória do produtor que, não indiferente ao saudosismo implícito na escolha, batizou o projeto vinícola a pensar na dita ave.

À mesa de um restaurante em Lisboa, longe da paisagem bairradina, o produtor e académico apresenta a estimada Quinta dos Abibes, uma propriedade em Aguim, no sopé da serra do Buçaco, que curiosamente foi “destino migratório” destas aves. Mas não é só a recordação de infância que justifica o nome: o facto de não ter ‘r’ na sua composição fá-lo “universal” e facilmente pronunciável em qualquer língua, o que deixa desde logo clara a aspiração em internacionalizar a quinta. Além de docente da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, Batel Marques lidera o projeto de monitorização da segurança das vacinas contra a Covid-19 — em Portugal, é o coordenador da participação portuguesa do projeto europeu, um consórcio de centros de 13 países, que terá a duração de três anos.

A quinta cujas referências à produção de vinho remontam ao século XVIII, e que antes de o produtor lá chegar estava abandonada há coisa de 20 anos, acolhe os 10 hectares de vinha que dão origem às referências da casa inaugurada em 2003: o primeiro vinho nasce da colheita de 2006, mas é preciso esperar até 2017 para se fazer a vindima de estreia já com a adega própria a funcionar (até lá, explica Francisco Batel Marques, o vinho era feito em instalações alugadas).