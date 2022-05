Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nasceu, no dia 13 de maio, o primeiro filho do casal de músicos norte-americanos Rihanna e A$AP Rocky. A notícia foi avançada esta quinta-feira pela TMZ.

Uma fonte próxima do casal explicou que o bebé terá nascido em Los Angeles, não tendo, contudo, adiantado o nome do filho da cantora com o rapper nova-iorquino. Os dois foram vistos pela última vez no dia 9 de maio, enquanto jantavam na cidade dos anjos.

A gravidez de Rihanna foi anunciada em janeiro, numa sessão fotográfica realizada em Nova Iorque, e a cantora norte-americana exibiu a sua barriga várias vezes em eventos ao longo deste ano.

O casal, que se conhece há quase uma década, começou o seu relacionamento em 2020, mas apenas em 2021 a relação dos músicos se tornou pública, conta o The Sun.

Há duas semanas, o rapper, ex-membro do grupo A$AP Mob, lançou o single “D.M.B.” no Youtube, tendo Rihanna participado no videoclipe da música.