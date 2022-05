Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Polestar, construtor detido a meias pelos suecos da Volvo e os chineses da Geely (que também são donos da Volvo), já está instalada em Portugal. Esta marca especializada em veículos eléctricos, com sede na Suécia e duas fábricas na China, a que se vai juntar em breve uma terceira nos EUA, oferece de momento apenas um modelo, o 2, com que visa concorrer contra o Model 3 da Tesla, mas também contra os Audi A4, BMW Série 3 e Mercedes Classe C. As vendas vão começar a 24 de Maio, mas as primeiras unidades apenas chegarão às mãos dos clientes em Outubro, com a versão mais barata a arrancar nos 49.900€.

O sistema comercial implementado pela Polestar Portugal vai ser apoiado em vendas online, com os clientes a poderem igualmente ver os veículos, conduzi-los e esclarecer pormenores com elementos da marca, disponíveis até final do ano em duas lojas, uma primeira no Porto, a que se seguirá uma segunda, ligeiramente depois, em Lisboa. Estes estabelecimentos são apelidados “Spaces” pelo construtor, quando são mais pequenos mas localizados nos centros urbanos, como será o caso da instalação em Lisboa. Para o Porto está prevista uma “Destination”, ou seja, espaço maior, mas menos central. Nestes centros não haverá vendedores ou qualquer tipo de funcionários à comissão, mas sim especialistas nos veículos, capazes de esclarecer todo o tipo de dúvidas, mas sem o interesse último de garantir a venda. Para assistir os Polestar, o construtor conta com 30 oficinas espalhadas pelo país, todas elas parte da actual rede de serviço pós-venda da Volvo.

Curiosamente, esta forma de comercializar automóveis que difere da tradicional (apoiada nos concessionários), por os veículos passarem a ter um preço fixo, sem descontos para frotas ou para atingir objectivos no final do mês ou do ano, não parece ser o objectivo da Polestar. De acordo com Miguel Pinto, o director da marca para o nosso país, a Polestar vai criar um canal B2B para negociar com empresas e frotistas, ao contrário do que acontece com a Tesla, com preços iguais para todos.

Ao volante do Polestar 2. Como é e quanto custa?

Juntamente com a apresentação do novo importador para Portugal, a Polestar desafiou-nos a conduzir brevemente o 2, o primeiro modelo que vai ser vendido entre nós e o primeiro eléctrico da marca, uma vez que o Polestar 1 era um híbrido plug-in com muita fibra de carbono, para ser mais leve, de que apenas foram construídas 1500 unidades.

O Polestar 2 é uma berlina com 4,606 m de comprimento, 1,859 m de largura e 1,482 m de altura, com uma distância entre eixos de 2,735 m. O espaço interior é bom, tanto em altura e largura como no espaço para as pernas, com a mala a ficar um pouco abaixo das expectativas em capacidade – oferece 405 litros atrás e 35 na frunk –, mas a compensar com a versatilidade da 5ª porta.

A unidade colocada à nossa disposição era nova (tinha apenas percorrido 64 km), mas agradou-nos a ausência de ruídos parasitas, mesmo em pisos irregulares, garantindo níveis agradáveis de conforto. O “nosso” 2 era um Long Range com apenas um motor atrás, o que significa possuir 231 cv e uma bateria com uma capacidade total de 78 kWh (75 kWh úteis), o que permite ao modelo ir de 0-100 km/h em 7,4 segundos, para depois estar limitado a 160 km/h.

Além deste Polestar 2 Long Range com um motor, a marca vai transaccionar a mesma bateria com dois motores, um por eixo, e 408 cv (modelo que anuncia 0-100 km/h em 4,7 segundos e 205 km/h), com a proposta a ser reforçada pelo 2 Long Range Performance Pack, com 476 cv e equipado com amortecedores mais sofisticados da Ohlins, além de discos e maxilas de maiores dimensões, fornecidas pela Brembo. A versão mais acessível da gama é o 2 Standard Range com um só motor de 224 cv e uma bateria mais pequena, com 69 kWh (67 úteis), capaz de atingir 160 km/h e os 100 km/h em 7,4 segundos. Esta será a versão proposta por 49.900€.