Com Michael Lohscheller aos comandos, o novo CEO que entrou em meados de 2024, depois de ter liderado a Opel, a VinFast e a Nikola, a Polestar parece apostada em melhorar a sua performance comercial e esquecer o passado. Se, em 2022 e 2023, a marca do grupo chinês Geely tinha apenas para vender o modelo 2, tendo comercializado 50.510 e 52.798 unidades, respectivamente, em 2024 e já com o reforço do 3 e do 4 (no final do ano), a Polestar não ultrapassou as 44.851 unidades, uma quebra de 15% face ao ano anterior, com o comportamento do construtor a reflectir-se na evolução do seu valor em bolsa (NASDAQ), onde caiu 80% nos últimos 3,5 anos.

Lohscheller quer atacar 2025 com uma nova mentalidade, mas igualmente com uma maior eficiência comercial, de forma a atingir crescimentos médios anuais entre 30% e 35%, de 2025 a 2027. Além de novos métodos de trabalho, os concessionários vão igualmente crescer 75% em espaço até 2026, a começar por França, que o CEO considera um mercado determinante.

Oferecendo neste início de 2025 os modelos 2, 3 e 4, em que o 2 e o 4 são fabricados na China e o 3 tanto na China como nos EUA, de onde são exportados para a Europa e, por isso mesmo, expostos a taxas adicionais — especialmente os oriundos do mercado chinês —, a Polestar possui uma gama de modelos eléctricos com linhas agradáveis, boas autonomias e preços competitivos. Isto torna ainda mais difícil de perceber porque a Volvo vendeu 175.744 veículos eléctricos em 2024, enquanto a Polestar se ficou pelos 52.798.

Ainda este ano, a marca vai introduzir no mercado o 5, uma berlina coupé desportiva que visa concorrer com o Porsche Taycan, para um ano depois surgir o 6, uma versão roadster do 5. Mas, comercialmente, a maior novidade deverá ser a chegada aos stands do 7, um SUV compacto concorrente do Audi Q4 e-tron e que se assumirá como o mais acessível da gama, potencialmente ajudando a incrementar de forma expressiva as vendas do construtor. Sobretudo porque o 7, agendado para 2027, deverá o primeiro a ser fabricado na Europa.