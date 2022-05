Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Partido Trabalhista australiano deverá ter garantido não apenas a vitória nas eleições deste sábado, como, segundo avança uma projeção do Australian, terá mesmo conseguido maioria, com os 76 lugares necessários para isso.

Anthony Albanese vai, assim, na segunda-feira assumir oficialmente o cargo de primeiro-ministro, o 31.º. O atual titular da função, Scott Morrison (Liberal), que estava no poder desde 2013, concedeu cedo a derrota, depois de ter perdido lugares-chave para os trabalhistas, verdes e independentes. E assumiu que sairá também da liderança do partido.

AO ganhar as eleições, Anthony Albanese garantiu que vai levar o país a uma nova direção, com uma grande mudança na política para combater as alterações climáticas, assumindo que a Austrália vai tornar-se uma “superpotência” nas energias renováveis.

Nesse clamor de novas políticas ambientais, os verdes e os independentes subiram nas suas votações.

Na segunda-feira deverá ser nomeado primeiro-ministro, mesmo antes de viajar para Tóquio, na terça-feira, para uma cimeira sobre segurança com Estados Unidos, Japão e Índia, onde deverá ter reuniões individuais com Joe Biden (Presidente dos EUA), Fumio Kishida (primeiro-ministro japonês) e Narendra Modi (presidente indiano). Albanese viaja com Penny Wong que será nomeada ministra dos negócios estrangeiros.

Já este domingo, numa visita a um café em Marrickville, o primeiro-ministro indigitado declarou que o resultado “é um momento realmente importante” na sua vida, mas “o que eu quero é que seja um momento muito importante para o país. Quero mudar o país”, diz, citado pelo Guardian.