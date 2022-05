Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Turismo de Portugal emitiu um esclarecimento sobre as declarações atribuídas ao seu presidente que, numa reunião com representantes do turismo do Norte, terá defendido que a região devia favorecer as relações com a espanhola Iberia em vez da TAP.

Luís Araújo, segundo relatos divulgados esta quinta-feira pelo Jornal de Notícias, terá aconselhado os operadores turísticos do Porto e do Norte a esquecerem a TAP como parceira estratégica e a apostarem numa parceria com a Iberia cuja base de operações é em Madrid.

Esta posição parece chocar com a estratégia defendida pelo Governo para a TAP, e refletida no plano de reestruturação da companhia, a qual assenta no reforço de Lisboa como o hub das operações da companhia portuguesa. Este foco tem de certa forma contribuído para uma redução da oferta de voos diretos e de para o Porto. O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, tem aliás justificado frequentemente o apoio público dado para manter a TAP com sendo uma forma de evitar que os portugueses tenham de ir até Madrid para apanhar um voo, por exemplo, para o continente americano.

De acordo com os relatos reproduzidos pelo JN da reunião, o presidente do Turismo de Portugal sublinhou os contactos da Iberia para promover uma parceria com o aeroporto do Porto, tendo mesmo “pedido ajuda para transformar Madrid no aeroporto de conetividade para o Porto” aproveitando que o hub espanhol tem ligações para todos os continentes. A capital espanhola é uma forte concorrente de Lisboa nas rotas intercontinentais.

Num comunicado em que refere que a sua missão é “promover Portugal como destino turístico”, o Turismo de Portugal explica que os seu trabalho é colaborar com todos os players do setor. E apesar de defender que a TAP como companhia aérea nacional “é não só essencial para o setor em todo o território nacional como um parceiro estratégico do Turismo de Portugal”, também refere que há “ainda muito trabalho a fazer no longo caminho que percorremos juntos, sendo indiscutível que a TAP desempenha um papel crucial na conectividade e acessibilidade ao Destino Portugal”.

Acrescenta ainda que: “Sem prejuízo, e considerando que a IBERIA incluiu recentemente os destinos de Porto e Lisboa no seu programa, tem sido desenvolvido um trabalho no sentido de tornar ainda mais atrativos estes destinos para os passageiros que fazem ligação em Espanha. O mesmo se passa com o programa STOPOVER da TAP com quem o Turismo de Portugal tem trabalhado no sentido de aumentar a sua atratividade e impacte para todos os aeroportos nacionais”.

O Turismo de Portugal é uma entidade pública tutelada pelo Ministério da Economia e pela secretaria de Estado do Turismo, cuja titular Rita Marques estaria na referida reunião. A TAP é tutelada pelo Ministério das Infraestruturas que, contactado pelo Observador, não quis fazer comentários às declarações atribuídas ao presidente do Turismo de Portugal.