A imagem da Virgem Maria com uma arma na mão foi recentemente pintada na parede de um prédio no distrito de Solomyansky, região de Kiev, na Ucrânia. Não se trata de uma arma qualquer: é um FGM-148 Javelin, lançador de mísseis antitanque portátil, produzido e desenvolvido pelos Estados Unidos e capaz de destruir um tanque até quatro quilómetros de distância. E não é uma santa qualquer.

A “Santa Javelin” tornou-se um símbolo da resistência ucraniana mas, no entanto, o mural foi recebido com indignação por parte da comunidade religiosa do país.

