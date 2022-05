Depois do calor extremo, vem aí uma semana de chuva. Entramos em junho sob os efeitos de uma tempestade

A culpa para a mudança do tempo é de uma tempestade que se está a formar no Atlântico, a oeste da Península Ibérica, e que vai influenciar o tempo já a partir desta segunda e até sexta-feira. A tempestade avançará lentamente para o continente, trazendo chuva (às vezes em forma de trovoada) e temperaturas bastante mais baixas das que temos tido nos últimos dias (e semanas), até se dissipar antes do próximo fim de semana.

????️ ao oeste da península, sobre o Atlántico, está a formarse a borrasca que vai condicionar o tempo en Galicia a partir de mañá pic.twitter.com/fjOxGt30GB — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) May 29, 2022

#ÚltimaHora Tras un fin de semana en el que esperamos tiempo estable en la mayor parte del país, con sol, algunas tormentas por la tarde y con calor, llegarán cambios. Se formará una borrasca atlántica frente a Portugal y traerá lluvias al noroeste peninsular a partir del lunes. pic.twitter.com/7rWffvKlaS — Eltiempo.es (@ElTiempoes) May 27, 2022

O norte e centro serão as zonas mais afetadas, mas a sul também choverá (as previsões apontam para aguaceiros no Alentejo e no Algarve na quarta-feira) e o céu estará muito nublado pelo menos até quinta-feira. Acima do Tejo, a chuva começa (a sério) já esta segunda e só passa a regime ‘intermitente’ a partir de quinta.

E se a ‘escapada’ de férias foi para as ilhas, a escolha também não correu bem. Na Madeira as previsões são semelhantes às do Continente, com chuva e temperaturas amenas até meio da semana e depois céu nublado até sábado, enquanto nos Açores só deverá chover esta segunda, mas os termómetros não devem passar muito dos 20ºC o resto da semana.

Boas notícias só a partir do próximo sábado. Ou seja, a previsão é de que talvez seja possível fazer planos para um primeiro fim de semana de junho ao ar livre, na piscina ou na praia, mas a esta distância ainda é cedo para dar garantias. Para já, prevê-se que as nuvens comecem a desaparecer na sexta e as temperaturas comecem a subir. Sábado já haverá várias cidades perto dos 25ºC (como Lisboa) e algumas quase nos 30ºC no interior sul (como Évora ou Beja).

A partir de segunda as máximas sobem ainda mais alguns graus, voltando a ficar acima dos 30ºC em muitas zonas do país ou perto disso em cidades como Lisboa ou Setúbal, mas sem chegar ao calor extremo que marcou algumas semanas de maio. Resta saber se o sol veio para ficar ou se a instabilidade da primavera ainda trará mais alguma tempestade para estragar as semanas dos feriados.