Vinte e quatro pessoas foram mortas e cerca de 60 feridas no domingo nos Camarões, alegadamente por separatistas armados, segundo uma fonte local, a cerca de 560 quilómetros a noroeste de Yaoundé, perto da fronteira com a Nigéria.

Os separatistas “atacaram a aldeia de Obonyi II com armas de fogo no domingo”, confirmou Ekwalle Martin, presidente da câmara da localidade, citado pela agência France-Presse. “O balanço é de 24 mortos e, pelo menos, 62 feridos”, acrescentou.

“Os separatistas queriam que os aldeãos lhes pagassem dinheiro todos os meses, estes recusaram e foram atacados“, disse ainda a mesma fonte.

O ataque foi confirmado por um membro da administração local, que solicitou o anonimato, e que deu conta de, pelo menos, 15 civis mortos.

O noroeste e sudoeste dos Camarões são povoados principalmente pela minoria anglófona do país, entre a qual uma parte se sente ostracizada pela maioria francófona do país, governada com “mão de ferro” há quase 40 anos pelo Presidente Paul Biya, atualmente com 89 anos.

Desde 2017, grupos separatistas e o exército camaronês têm-se confrontado num conflito sangrento, em que os civis são frequentemente as vítimas.