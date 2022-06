Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de 12 horas de deliberação, o júri chegou a um veredicto relativamente à polémica disputa entre Johnny Depp e Amber Heard. O mesmo será lido no tribunal de Fairfax, na Virginia, esta quarta-feira, 1 de junho, às 15 horas locais (20h em Portugal continental).

O mediático julgamento arrancou a 11 de abril, tendo-se arrastado até à passada sexta-feira, 27 de maio, dia em que os advogados fizeram as suas alegações finais. Em causa está o processo de difamação que o ator de “Pirata das Caraíbas” interpôs contra a ex-mulher, na sequência de um editorial publicado no Washington Post no qual esta o acusou de violência doméstica.

JohnnyDepp pede uma indminização de 50 milhões de dólares (47 milhões de euros), valor que, alegadamente, corresponde aos danos causados na sua carreira. O ator terá sido afastado de sagas como “Piratas das Caraibas” e “Monstros Fantásticos”.

A atriz de “Aquaman” respondeu contra uma contra ação, no valor de 100 milhões de dólares (90 milhões de euros).