Era uma das testemunhas mais esperadas no julgamento que opôs duas estrelas de Hollywood: Johnny Depp e Amber Heard. No entanto, e ao contrário do que circula nas redes sociais, Elon Musk nunca chegou a prestar depoimento em tribunal. A relevância do multimilionário, fundador da Tesla, era grande: é público que foi namorado de Amber Heard, e Depp acusava a ex-mulher de ter mantido um caso amoroso com Musk ainda durante o tempo em que estiveram casados.

O julgamento terminou com a atriz a ser condenada por difamação.

No vídeo que corre as redes sociais, Elon Musk aparece a depor através de videoconferência e várias das declarações são inusitadas. O empresário, que fez uma oferta de 44 mil milhões de dólares para comprar o Twitter (embora acabasse por retirar a oferta, com o caso a ser discutido pela via judicial) afirma no vídeo que foi por causa de Amber que quis comprar a rede social. Depois de se tornar dono da empresa, diz no vídeo, iria apagar todos os tweets publicados nos quais se falasse mal da atriz.

Em seguida, e depois de afirmar que a antiga namorada adorava fazer doações com o seu dinheiro, Elon Musk afirma ter “comprado um bebé” para ambos. Perante a falta de interesse da atriz, Musk chama um empregado e pede-lhe que leve a criança e tente recuperar o dinheiro que pagou por ela.

A identidade do pai da filha de Amber, Oonagh Paige, é desconhecida, mas Elon Musk foi apontado várias vezes como sendo o pai.

Quanto às imagens usadas, elas são reais e datam de 2021 durante uma apresentação zoom de Elon Musk à Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina. O tema era a sua nave espacial reutilizável, a Starship. A maioria das frases de Elon Musk que surgem ao mesmo tempo que a imagem são frases banais como “olá”, “sim” ou “correto”. As frases mais complexas — e num tom de voz diferente do habitual de Elon Musk — são proferidas enquanto a câmara aponta para Amber ou Deep.

Além disso, o bebé que Elon Musk diz ter comprado é, na verdade, um dos seus filhos — no total, o empresário reconheceu 10 filhos, mas há alegações de que terá mais. O mais velho, Nevada Alexander Musk, nasceu em 2002, mas morreu vítima de síndrome de morte súbita ainda bebé. No vídeo que agora corre as redes como sendo do seu testemunho no julgamento que opôs Amber e Depp, quem aparece é um dos seus filhos com a artista Grimes e cujo nome deu muito que falar: X AE A-XII Musk. Na altura, a sua aparição na conferência via zoom chegou à imprensa.

Conclusão:

Falso. O nome de Elon Musk chegou a ser apontado como uma das testemunhas que Amber Heard iria levar ao julgamento. No entanto, o multimilionário, que foi namorado da ex-mulher de Johnny Depp, nunca chegou a ser ouvido na sala de audiências. Além disso, o vídeo que surge como sendo do empresário a testemunhar foi gravado em 2021 e a criança ao seu lado é um dos seus 10 filhos.

