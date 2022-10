Johnny Depp apareceu em Nova Iorque com um visual completamente diferente ao qual habituou aos fãs. De barba e bigode cortado o ator norte-americano parece querer começar uma nova vida depois da vitória no processo em tribunal que foi colocado pela atriz Amber Heard.

O New York Post conta que na passada quinta-feira Depp foi visto à entrada do espetáculo do artista Jeff Beck, onde aproveitou para estar com alguns fãs, tirar fotografias e dar os habituais autógrafos. Nas imagens partilhadas nas redes sociais, além de não ter qualquer barba no rosto, o ator de Hollywood aparece com alguns quilos a mais. A surpresa é geral mas as opiniões dividem-se sobre o novo estilo adotado.

No Twitter há quem aprove o novo visual do protagonista do filme Piratas das Caraíbas.

Por outro lado, e na mesma rede social, existe quem aproveite as imagens para “brincar” com o novo estilo de Depp.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR