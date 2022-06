Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Lilibet, a filha mais nova do príncipe Harry e de Meghan Markle, fez um ano durante o Jubileu da Rainha Isabel II. Para marcar o aniversário, foi divulgada uma fotografia da bebé.

A filha de Harry e Meghan, irmã de Archie, de 3 anos, celebrou o primeiro aniversário no sábado, altura em que conheceu a bisavó, a rainha Isabel II. Segundo o The Guardian, foram convidados amigos próximos e familiares para um picnic no Frogmore Cottage, a casa do casal em Windsor.

A fotografia é da autoria do fotógrafo Misan Harrimon, um amigo próximo de Harry e Meghan, que também tirou a fotografia em que o casal anunciou a primeira gravidez.

Segundo um porta-voz do casal, o evento foi “casual e intimista”. Harry e Meghan dizem-se “incrivelmente emocionados pelos inúmeros votos de feliz aniversário” para a filha e “impressionados” que várias pessoas tenham feito donativos em honra da criança, no valor de mais de 100.000 dólares (mais de 93.000 euros).