Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A atriz norte-americana Angelina Jolie acusa o ex-marido, Brad Pitt, de promover uma “narrativa falsa” sobre as suas intenções depois de o também ator ter movido um processo judicial contra Jolie por esta ter vendido parte de uma vinha que o casal detinha a um milionário russo.

“O processo do senhor Pitt contra a senhora Jolie é a extensão de uma narrativa falsa e a verdade sobre esta situação ainda não foi tornada pública”, disse uma fonte próxima de Angelina Jolie à revista People.

Em causa está uma propriedade no sul de França, o Châteu Miraval e a vinha adjacente, que o casal comprou em 2008 por 25 milhões de euros. Agora, depois do divórcio, Angelina Jolie vendeu a sua participação na empresa ao grupo vinícola Tenute del Mondo, que é detido pelo milionário russo Yuri Shfler.

Na sequência desse negócio, Brad Pitt processou Angelina Jolie por considerar que a atriz violou os termos do acordo (que obrigava os dois a não venderem as suas participações na empresa sem a aprovação do outro) e colocou em causa a reputação do ator, associando o seu nome ao regime oligárquico da Rússia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas Angelina Jolie rejeita as acusações e considera que Brad Pitt está a promover uma “narrativa falsa”.

“Depois dos acontecimentos que levaram a senhora Jolie a pedir o divórcio e depois dos anos que dedicou ao cuidado dos filhos, a senhora Jolie e as crianças não foram capazes de regressar à propriedade e ela tomou a difícil decisão de vender a sua quota da empresa. Depois de fazer múltiplas ofertas ao ex-marido, e sabendo que a empresa vai ser herdada pelos filhos, ela encontrou um parceiro de negócios com experiência na indústria do álcool”, disse a mesma fonte à revista People.