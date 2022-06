Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O primeiro xeque-mate foi interrompido: o FC Porto venceu o Benfica esta quinta-feira (65-47), no terceiro jogo da final, e evitou que os encarnados se sagrassem campeões nacionais de basquetebol pela 28.ª vez. O Benfica tinha derrotado os dragões nas duas primeiras partidas, no Pavilhão da Luz, mas não conseguiu no Dragão Arena o prolongamento da final para o quarto encontro.

Antes, na antevisão, o treinador do Benfica tinha recordado que era necessário manter a concentração. “Temos de estar focados nas tarefas que temos para fazer, não ganhámos nada. Eles vão dar tudo o que têm e nós vamos dar tudo o que temos. Temos de manter a humildade, a equipa construiu isso na sua dinâmica. Não entrar em provocações, em pequenas coisas que só estragam o espírito do jogo, e sermos coesos a defender. Estamos a defender bem”, disse Norberto Alves, acrescentando a ideia de que os encarnados teriam de saber lidar com o ambiente do pavilhão do FC Porto.

Do outro lado, com a pressão de saber que o adversário tinha na mão o primeiro de três match points, Miguel Queiroz garantia que os dragões sabiam que estavam “encostados à parede”. “Temos de ganhar para continuar a sonhar com o título. É essa a nossa ambição. Queremos muito ser campeões mas, para isso, temos de ganhar o próximo jogo. Faltou defendermos bem, sobretudo no primeiro jogo, mas também faltou discernimento no ataque, movimentar a bola mais rápido do que aquilo que fizemos. Jogamos em casa, perante os nossos adeptos e, mesmo sabendo que a hora do jogo a meio da semana não é a ideal, peço que acreditem em nós e que venham ao Dragão Arena para nos ajudarem a ganhar”, afirmou o poste algarvio.

O FC Porto começou o jogo a vencer, com um cesto de Amarante, e saiu mesmo do primeiro período em vantagem por 22-18 — muito graças a um triplo de Miguel Queiroz a cerca de 25 segundos da buzina. Ainda assim, os dragões sofreram um grave revés: Mike Morrison, que já tinha saído com dificuldades físicas no segundo jogo na Luz, caiu mal, ficou agarrado ao joelho e teve de sair em ombros, ficando desde logo arredado do resto da partida. No segundo quarto, a equipa de Moncho López manteve o ascendente e soube resistir a uma recuperação do Benfica já nos últimos minutos, saindo para o intervalo a ganhar por 37-33.

???? Intervalo no Dragão Arena e o @FCPorto lidera 37-33! Os “dragões” dominam na luta das tabelas (23-13), enquanto o @SLBenfica marca mais fruto de turnovers adversários. @AmaranteFa6 e @beto15gomes lideram os marcadores com 10 pontos cada.#SomosBasquetebol #LigaBetclic — Basquetebol FPB (@fpbasquetebol) June 9, 2022

O terceiro período foi algo atípico, principalmente porque o jogo perdeu alguma qualidade, mas o FC Porto segurou a vantagem e viu o Benfica marcar apenas quatro pontos (50-38). Ou seja, à entrada para os últimos 10 minutos, os dragões tinham praticamente tudo para levar a final para o quarto encontro — e não vacilaram. Num último período em que os encarnados viram José Silva sair lesionado logo nos primeiros instantes, o FC Porto voltou a sair por cima e carimbou a vitória nos 65-47 , evitando que o Benfica conquistasse o título já nesta quinta-feira e adiando todas as decisões para o quarto jogo.