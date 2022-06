Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A época festiva dos Santos Populares em Lisboa traduz-se na presença de milhares de pessoas, espalhadas pelas ruas da capital, sobretudo durante a noite de 12 de junho. Todos os anos, a PSP faz uma série de recomendações e, este ano, voltou a aconselhar “a utilização de transportes públicos na deslocação para os locais onde existem festividades”. No entanto, há várias greves agendadas para este domingo nos transportes públicos da capital— barcos, comboios e metro — e as opções são reduzidas. Ao Observador, fonte da PSP garantiu que a operação policial definida para esta noite não se foca na zona dos transportes, como Cais do Sodré e Rossio. E só a Carris anunciou que vai reforçar a rede de autocarros.

Na zona ribeirinha da cidade, a CP decidiu encerrar as estações do Rossio e do Cais Sodré, uma vez que está a decorrer uma greve dos revisores e trabalhadores das bilheteiras. Fonte da CP explicou ao Observador que a medida de encerrar as estações está relacionada com questões de segurança, uma vez que este domingo se celebra a noite de Santo António.

A greve dos revisores e trabalhadores das bilheteiras causou 277 supressões de comboios e, das 588 ligações previstas para este domingo, só se circularam 311 comboios — o que significa que foram registadas 47% de supressões.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas as greves não ficam pelos comboios e também há uma paralisação nos barcos da Transtejo e da Soflusa — que fazem a ligação entre a margem sul e Lisboa. No total, afeta cinco estações na margem sul: Montijo, Barreiro, Seixal, Cacilhas e Trafaria. A alternativa será transporte privado ou autocarro. Esta greve começou este sábado e só termina na segunda-feira.

Em relação ao metro, utilizado por milhares de pessoas nesta noite, este ano os trabalhadores vão parar as carruagens à 01h00 e não haverá prolongamento do horário, como é habitual. Só a Carris anunciou um reforço de autocarros na cidade.

A PSP sublinhou ainda que “os milhares de visitantes que enchem as ruas, provocando um elevado aglomerado de pessoas, propicia à prática de alguns crimes“. Para que os crimes sejam evitados, as autoridades aconselham às pessoas que verifiquem se o carro fica trancado “e não deixe nada exposto no seu interior”.

Não levar objetos valiosos, elevadas quantidades de dinheiro, ter sempre as malas fechadas e não estacionar em locais proibidos, sobretudo aqueles que podem impedir a passagem de ambulâncias, são outras das medidas.