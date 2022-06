O incêndio que deflagrou este domingo no Monte do Ramalhão, no concelho de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, já está em rescaldo, tendo mobilizado quase 60 bombeiros e um meio aéreo, revelou à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o fogo entrou “em resolução”, ou seja, teve início a fase de rescaldo, às 17:55.

Segundo a mesma fonte, o combate às chamas mobilizou um total de 58 bombeiros, apoiados por 15 viaturas e um meio aéreo, mais precisamente um helicóptero.

O alerta para o incêndio, que lavrou numa zona de mato e pinhal, sem ameaçar populações, foi dado aos bombeiros pelas 16:00.

Cerca de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Coimbra, Viseu, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Faro e Beja apresentam este domingo um perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).