É mais um terramoto a abalar o já conturbado universo das criptomoedas. Menos de um mês depois do colapso da Luna, esta segunda-feira foi a vez da plataforma de empréstimos de criptomoedas Celsius suspender a possibilidade de os utilizadores fazerem levantamentos.

Numa nota publicada na conta oficial do Twitter, a empresa informou que todos os levantamentos, trocas e transferências entre contas estão atualmente “em pausa”, devido a “condições extremas de mercado”. A empresa refere estar a “agir no interesse da comunidade”, e garante que as operações vão continuar.”Estamos a avançar com esta ação para colocar a Celsius numa posição melhor para honrar, ao longo do tempo, as suas obrigações no que toca a empréstimos”, acrescenta a empresa.

A Celsius refere que o congelamento é uma medida “necessária” para “estabilizar a liquidez e as operações”, enquanto a empresa dá “os passos necessários para preservar e proteger” os seus ativos. Os responsáveis asseguram que os clientes vão continuar a receber as suas “recompensas” enquanto as operações estiverem paradas, algo que a Celsius garante ser temporário.

“Compreendemos que esta notícia é difícil, mas acreditamos que a nossa decisão de pôr os levantamentos em pausa é a ação mais responsável que podemos adotar para proteger a nossa comunidade”, diz a plataforma, admitindo que “há muito trabalho pela frente” para restabelecer as operações, e estão a ser consideradas “várias opções”. O processo “vai levar tempo e pode haver atrasos”.

A Celsius é norte-americana e é atualmente uma das maiores empresas de empréstimos de criptomoedas em operação, com cerca de 1,7 milhões de clientes. Os utilizadores podem realizar empréstimos em Bitcoins, Ether e Tether. Quem empresta recebe juros semanais que podem chegar aos 18% ao ano. No final do ano passado, a Celsius estava avaliada em mais de três mil milhões de dólares.

O congelamento dos levantamentos surge num momento de elevada volatilidade no mercado de criptoativos, numa altura em que a subida das taxas de juro e a inflação elevada estão a levar os investidores a fugir de ativos considerados mais arriscados.

Não demorou muito até a medida agitar todo o universo das criptomoedas. Segundo a Reuters, o valor da Bitcoin, a criptomoeda mais valiosa, caiu cerca de 12% para o valor mais baixo desde janeiro de 2021 após o anúncio da Celsius, tendo tocado os 23.300 dólares. No final do ano passado, a Bitcoin chegou a negociar perto dos 70 mil dólares. Já a Ether caiu 18% para os 1176 dólares, tocando igualmente mínimos de janeiro de 2021.