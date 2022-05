Abanão nas criptomoedas. Uma viagem até ao eclipse da Luna

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando um ativo que é suposto valer um dólar cai abaixo desse valor algo está errado. É o que se passa, atualmente, no mundo das criptomoedas. As stablecoins prometem estabilidade contra a elevada volatilidade da maior parte destas moedas virtuais, mas, por estes dias, estão a mostrar-se de folha caduca. Tudo começou na semana passada com o crash da Terra (UST), que tinha como reserva do garante de estabilidade um token — a Luna, que se eclipsou.

“O colapso completo da UST e do Protocolo Anchor já está a ser comparado com a falência do banco Lehman Brothers em 2008 e terá consequências para todo o ecossistema dos criptoativos”, escrevia uma análise da XTB, na quarta-feira. Os ecos soaram mais alto por ter atingido precisamente uma stablecoin. Mas mostrou um mundo de criptomoedas cada vez mais ligado, como peças de dominó, com pedidos para que haja árbitros.

O que é uma stablecoin?

Como o nome indica, stablecoin é uma moeda virtual que foi criada para manter estabilidade, o que é conseguido indexando-se a um ativo subjacente. Na maior parte dos casos, a paridade é com o dólar, mas há moedas ligadas ao euro ou mesmo ao ouro. Não é uma paridade por decreto (como aconteceu em algumas moedas fiduciárias), mas consegue-se através de um sistema que se autoajusta para manter essa associação de 1 para 1.

Enquanto algumas stablecoins são, alegadamente (não há obrigação de divulgação nem de auditorias), apoiadas por ativos fiduciários, outras são ligadas a um ativo através de complexos algoritmos. São as chamadas stablecoins algorítmicas (o preço é estabilizado através de mecanismos de arbitragem). Foi uma destas que na semana passada caiu e arrastou consigo toda a indústria.

A Terra (UST) tem o seu token próprio, Luna, que existe (ou existia) só com uma função: fazer uma lógica de arbitragem para garantir a paridade de 1:1 do UST. Como é que funcionava? Se houvesse muita procura de UST, como houve, a quantidade de token Lunas em circulação diminuiria, ou seja, seriam queimados de modo a aumentar o valor da Luna (porque se tornava mais escasso); caso houvesse muita venda de UST (o preço tende a baixar) era preciso fazer subir o seu valor para não perder o “pag” (ligação) ao dólar — o que implicava a emissão de novas Luna que vão para o mercado comprar UST e fazê-lo voltar a 1. O mercado até gostou. A stablecoin foi subindo até entrar no top 5. Completava o cenário o protocolo Anchor, que era uma aplicação que permitia guardar este token e subscrever produtos de poupança. Ou seja, esta moeda tinha uma característica específica: criou um token próprio que garantia a moeda. Ao contrário de outras moedas. Por exemplo a DAI está garantida por ethereum; ou a Tether, que tem, segundo diz, por detrás vários ativos.

A Tether é a maior stablecoin em capitalização. Segundo dados do CoinMarketCap, o mundo das stablecoins vale cerca de 160 mil milhões de dólares, valendo a Tether 75,7 mil milhões. Também esta perdeu a sua paridade com o dólar nestes últimos dias. A Tether, baseada em Hong Kong e lançada em 2014 por Brock Pierce, Reenve Collins e Craig Sellars, assegura que atualiza todos os dias os ativos que garantem a moeda, para que esteja pregada ao dólar. Segundo o site da empresa gestora do protocolo, 83,74% das reservas estão em dinheiro ou equivalente, depósitos de curto prazo e papel comercial, sendo que 52,41% são bilhetes do Tesouro norte-americano.

Como existem 75 mil milhões de tokens Tether em circulação, significa isto que as suas reservas em ativos devem atingir, também, os 75 mil milhões de dólares. Mas há algum secretismo em torno destas divulgações. Em entrevista ao Financial Times, Paolo Ardoino, administrador com responsabilidade da tecnologia, assegurou que, para garantir a paridade com o dólar, foi adquirida uma “pipa de massa” em dívida pública dos Estados Unidos, mas depois escusou-se a revelar detalhes sobre este “tesouro escondido” avaliado em 40 mil milhões de dólares, porque não queria entregar a receita “do molho secreto”. “As nossas contrapartes não são divulgadas. Mantemos essa informação para nós, mas trabalhamos com grandes instituições tradicionais do espaço financeiro.”

No ano passado, a Tether foi multada pela Futures Trading Commission nos Estados Unidos por fazer declarações erradas e enganadoras e omitir factos materiais sobre a sua stablecoin, condenando-a ao pagamento de 41 milhões de dólares. A empresa garante que está a trabalhar para ter um auditor — já que a divulgação das suas reservas não é auditada –, mas Ardoino explica que as grandes companhias de auditoria estão “bastante assustadas com o risco reputacional de trabalharem com cripto neste momento”. Nos últimos dias houve pedidos de resgate de mais de dois mil milhões de dólares desta moeda. Mas, ao contrário da Terra, aguentou-se. Ainda que continue abaixo do dólar.

O despegar do dólar por parte da Tether, a maior stablecoin do mercado, fez soar ainda mais campainhas de alarme sobre este mundo das moedas virtuais estáveis e, por arrasto, das criptomoedas.

Um voo até à Lua

Um tweet de Mike Novogratz, apelidado de rock star da gestão de fundos de investimento com especial apetite pelas criptomoedas, recordado esta semana pelo Financial Times, mostrava uma tatuagem no seu ombro esquerdo de apoio à Luna. “Sou oficialmente um lunático”, escrevia, no início deste ano, Novogratz, que fundou a gestora de fundos Galaxy Digital.

I’m officially a Lunatic!!! Thanks @stablekwon And thank you my friends at Smith Street Tattoos. pic.twitter.com/2wfc00loDs — Mike Novogratz (@novogratz) January 5, 2022

Na altura em que Novogratz se declarava lunático, a cripto valia 78 dólares (por token), avançando até aos 115 no início de abril. Mas em pouco mais de um mês… chegou praticamente a zero. A Fundação Luna não conseguiu sustentar a queda da sua stablecoin Terra (UST). E ficou longe da paridade face ao dólar.