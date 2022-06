Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

De acordo com o canal norte-americano de televisão CNBC, a Ford instruiu os seus concessionários no país de origem a suspender as vendas do Mustang Mach-E, o SUV coupé eléctrico que é um dos modelos mais procurados da marca. Esta decisão deve-se a um problema de segurança ao nível da bateria, que pode aquecer excessivamente em determinadas situações.

Os veículos envolvidos foram todos produzidos na fábrica mexicana de Cuautitlan, de onde saem os Mach-E para os mercados americano e europeu, com a Ford a anunciar que as unidades suspeitas terão sido produzidas entre 27 de Maio de 2020 e 24 de Maio de 2022. Isto levou a marca a anunciar um recall já articulado com a NHTSA, a autoridade que controla os problemas de segurança e fiabilidade entre os veículos comercializados nos EUA, que envolverá 48.924 unidades do Mustang eléctricos, entre os comercializados nos Estados Unidos. Desconhece-se ainda a situação dos modelos comercializados nos mercados europeus, que são fabricados no mesmo local.

De acordo com o que a Ford já conseguiu apurar, os problemas surgem durante as cargas rápidas em DC e as acelerações mais violentas e prolongadas, ou seja, nas situações em que as baterias são solicitadas de forma mais violenta, provocando um aquecimento excessivo. Isto pode gerar um arco voltaico que deforme as superfícies de contactos e retirar a capacidade de propulsão ao SUV, incrementando o risco de acidente.

A solução para este problema vai levar a levar a Ford a substituir o software do módulo secundário de controlo do sistema de diagnóstico on-board, bem como o do módulo da unidade de controlo da bateria. A marca americana acredita que poderá resolver ambos através de actualizações over-the-air no próximo mês, mais uma vez em relação às unidades norte-americanas, restando saber o que acontecerá às restantes.