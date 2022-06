O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convidou esta segunda-feira a sua homóloga da Eslováquia, Zuzana Caputová, a visitar Portugal em “data oportuna”, anunciou o Palácio de Belém.

De acordo com uma nota colocada no portal da Presidência na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa “falou ao fim desta manhã, ao telefone, com a Presidente da República da Eslováquia, Zuzana Caputová, a pedido desta”.

“Foi abordada a atual situação na região, decorrente da invasão russa na Ucrânia, bem como outras questões bilaterais, europeias e multilaterais”, refere a nota, acrescentando que “o Presidente da República convidou a nova Presidente eslovaca a visitar Portugal em data oportuna”.