Era um anúncio esperado desde o dia 30 de maio, altura em que se soube que o governo brasileiro tinha enviado um pedido oficial a Portugal para a trasladação temporária do coração de D. Pedro, no âmbito das cerimónias do bicentenário da independência do Brasil.

A Câmara Municipal do Porto solicitou ao Instituto de Medicina Legal do Porto uma avaliação científica ao coração, com o intuito de aferir o seu estado e se pode efetivamente ser translado para o Brasil em setembro. O estudo ao coração de D. Pedro IV realizou-se ao longo do último mês e envolveu ainda um conjunto de investigadores da Universidade do Porto, nomeadamente da Faculdade de Medicina e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS).

Rui Moreira adiantou que o Instituto Medicina Legal constitui uma equipa de 5 peritos, das áreas da anatomia, medicina legal, da genética e da biologia forense, realizaram um exame de mais de cinco horas, no passado dia 31 de maio.

“O relatório da perícia ainda não está totalmente concluído, mas já nos foi assegurado que o coração poderá ser transladado temporariamente para o Brasil, mediante a exigência de um transporte em ambiente pressurizado”, disse, avançando que será o próprio a garantir a acompanhar o transporte deste “tesouro” para a cidade.