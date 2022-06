O presidente do Arouca, Carlos Pinho, foi este domingo reeleito para o oitavo mandato na liderança do 15.º classificado da última edição da I Liga portuguesa de futebol, desta feita para o triénio 2022-2025.

“É sempre bom ver as pessoas votar e darem força e motivação. Vamos procurar fazer uma época tranquila, sem necessidade de sofrer tanto como este ano [última época]. Temos melhorado de ano para ano com muito trabalho e sacrifício. Temos de ter orgulho naquilo que somos e naquilo que fazemos”, disse, após um último mandato que culminou na manutenção na I Liga após duas subidas de divisão consecutivas.

De acordo com fonte oficial do clube, o candidato único ao escrutínio desta tarde venceu com 419 votos a favor, zero nulos e zero em branco, com 56 votantes num universo de 252 possíveis eleitores, prolongando assim o termo na frente do clube que dura desde 2006.

Com Armando Evangelista no leme, o Arouca regressa aos trabalhos na quarta-feira, com a realização de exames médicos, e com caras novas no plantel, o guarda-redes uruguaio Ignacio de Arruabarrena, o defesa inglês Jerome Opoku, o médio guineense Morlaye Sylla e o avançado espanhol Rafa Mújica, além das saídas de Pité (Mafra) e Leandro Silva (Hapoel Haifa).