Será que estamos perante uma nova crise? Até onde vai disparar a inflação? Como travar o aumento do custo de vida? Que Portugal – e que a Europa – teremos depois do conflito entre a Ucrânia e a Rússia? Estes serão alguns dos temas que vão ser debatidos no próximo Encontro Fora da Caixa, organizado pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), na Fundação Cupertino de Miranda, em Famalicão. A abertura vai ser feita por Paulo Moita de Macedo, Presidente da Comissão Executiva da CGD a partir das 15 horas. Segue-se um painel sobre “O Estado da Nação: Educação, Emprego e Competências” em que Paulo Ferreira, jornalista da Rádio Observador e host do evento, vai conversar com Carlos Oliveira, co-fundador e presidente executivo da Fundação José Neves.

A partir das 16 horas, o Fora da Caixa Especial rádio Observador conta com a participação de Carlos Guimarães Pinto, economista e deputado da Iniciativa Liberal e Carlos Oliveira, co-fundador e presidente executivo da Fundação José Neves.

Um painel de empresários constituído por Manuel Martins, presidente do conselho de administração do Grupo Campicarn, do setor das carnes; Ricardo Machado, presidente do conselho de administração do Grupo RNM, operador de referência no setor químico e Rogério Lourenço, sócio-gerente da Lourofood, empresa que produz queijos vai debater “os efeitos da guerra na indústria”. Ambos os painéis têm a moderação de Paulo Ferreira.

Este Encontro Fora da Caixa encerra com uma rubrica protagonizada pelo músico Pedro Abrunhosa “No princípio era… o território”, que terá como convidado Luís Valente de Oliveira, ex-ministro de vários Governos sociais-democratas, em particular, na pasta do Planeamento e Administração do Território, sua área de especialização.