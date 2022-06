Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A criança foi encontrada neste domingo, 26 de junho, perto da meia-noite, ainda com sinais de vida. O recém-nascido, que aparentava ter sete meses de gestação — ou seja, seria prematuro — foi encontrado no lixo no Casal da Barôta, em Belas, Sintra. A notícia é avançada pelo Correio da Manhã. O caso foi entregue à Polícia Judiciária, que está a investigar os contornos da situação, depois de a criança ter morrido no local, já depois da chegada dos bombeiros.

O jornal, que cita fonte da Proteção Civil, avança que o caso estará relacionado com o de uma jovem de 22 anos, alegadamente mãe do bebé (o sexo da criança não foi revelado), que deu entrada no Hospital Amadora-Sintra, três horas antes. A mulher estava com hemorragias, em estado grave, e com sinais clínicos de ter estado em trabalho de parto. No entanto, não havia sinais da criança.

Já depois de ter sido encontrada a criança, um homem — que se pensa ser o avô — confessou ter sido ele a deitar a criança no lixo.