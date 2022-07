Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A revista está disponível nas bancas e em www.510.pt, com portes grátis até ao final do mês.

E se um dia um sonho lhe devolvesse a realidade? Ou vice-versa? No campeonato da devolução, as férias são um primeiro passo, com curtas estadias em vidas sonhadas.

Dormir numa casa na árvore, numa bolha imersa na natureza, num refúgio só para adultos ou na casa de verão da artista plástica Helena Almeida. Este Verão, partimos à descoberta de alojamentos que nos permitem viver experiências únicas. E não ficamos por aqui. De entre as últimas novidades, destacamos o recentíssimo projeto do arquiteto Manuel Aires Mateus em Melides, que faz da nossa capa uma janela para o futuro, e do futuro dos alojamentos uma experiência muito diferente do habitual.

Ainda nas evasões: vamos até a Paris conhecer a manequim portuguesa feita ceramista, que faz da espontaneidade o seu principal trunfo; damos a volta ao mundo em artesanato com as As Santas, que trazem pequenos milagres para um pátio de Belém; e desanuviamos a cabeça ao guiador de uma 50 Rebel, as bicicletas elétricas feitas em Portugal e que estão a conquistar a Europa.

E porque a felicidade, como diz a professora da Universidade de Yale Laurie Santos, que ouvimos nesta edição, “vem das nossas ações, hábitos e comportamentos”: percebemos como mudou de vida a portuguesa Catarina Seixas, convidada pela editora australiana Hardie Grant para escrever um livro sobre artes manuais na natureza; entramos no fascinante Pátio dos Artistas, um projeto do Estado Novo que tem vindo a ganhar nova vida; e ouvimos com atenção o chef Carlos Teixeira, que anda a fazer da cozinha da Herdade do Esporão uma referência internacional na área da sustentabilidade.

O nosso amor, percebemos, é mesmo verde. Se for também esse o seu caso, conte ainda com uma lista dos novos restaurantes que estão a pôr os vegetais no centro da mesa, do Encanto de José Avillez aos novos recantos do Porto.

Com tantas surpresas ainda por descobrir, difícil é só escolher.

Com direção editorial de Joana Stichini Vilela, diretora convidada, e direção de arte de Luís Alexandre, a edição custa 6,90€, no formato papel, existindo também uma versão digital disponível por 4,90€. Está à venda nas bancas e também online, em www.510.pt, com portes grátis até 31 de julho.