As negociações já decorriam há algumas semanas, o jogador conhecia o interesse do Sporting e já tinha manifestado a vontade de abraçar um outro projeto quando estava a um ano de terminar contrato com o V. Guimarães, a notícia começou a circular à hora de almoço desta segunda-feira quando já existia um princípio de acordo entre leões e minhotos: depois das passagens por FC Porto e Benfica na formação, Rochinha chega agora ao outro “grande” do futebol português aos 27 anos com um contrato até 2026.

Como o Observador tinha referido esta segunda-feira, o médio ofensivo custou ao clube de Alvalade dois milhões de euros pela totalidade do passe, com o V. Guimarães a ficar ainda assim com 10% da mais-valia de uma futura transferência do jogador que antes do Minho tinha passado pelo Boavista depois de Bolton e Standard Liège. Após as despedidas no estágio em Melgaço onde estava integrado às ordens de Pepa, Rochinha viajou para Lisboa, fez exames médicos, conheceu as instalações e foi apresentado.

“O V. Guimarães tem de vender, o Rochinha estava no último ano de contrato e é normal que tenha outros sonhos. Tentámos renovar, não sendo possível acabou por ser uma consequência natural. Era importante o Rochinha não sair em fim de contrato, isto foi o melhor possível para todos”, admitiu o presidente dos minhotos, António Miguel Cardoso, na cerimónia do Kick-Off da Liga. “O V. Guimarães tem de pagar as suas contas porque é um clube sério e credível. As contas caem no clube todos os dias e temos de encontrar forma de as pagar, não vamos pedir às direções anteriores. Tínhamos outras propostas mas a do Sporting foi a melhor que nos foi apresentada”, tinha acrescentado o líder minhoto antes ao jornal Record.

Por seu turno, e antes da viagem para Lisboa, Rochinha despediu-se também dos adeptos vitorianos. “É difícil colocar em palavras o tanto que este clube me deu. Foram quatro anos de rei ao peito, com um enorme orgulho e honra de o representar. Sentimentos que a cada minuto de jogo tentava mostrar com toda a dedicação e afinco. A oportunidade de saída surge naturalmente e fez com que as duas partes concordassem, nunca colocando em causa o respeito que mantenho e sempre manterei pelo Vitória. Aqui cresci, como jogador e como pessoa. Aqui vivi o momento mais triste da minha vida e senti a força e o apoio do clube e dos vitorianos que me acolheram desde o primeiro dia. Aqui vivi o momento mais feliz da minha vida, tornei-me pai, e o carinho que me fizeram chegar foi indescritível. Conheci gente tão boa e fiz amizades para a vida. Vivi a grandeza do Vitória e dos seus adeptos e sou muito grato por isso”, salientou.

E ainda antes da oficialização do jogador, o Sporting deixou uma pequena “amostra” do que se seguiria com a imagem de uma pequena pedra (ou rocha, neste caso) em pleno relvado do Estádio José Alvalade.