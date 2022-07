Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma contratação fechada, um acordo por selar, mais uma ronda de negociações por aquele que sempre foi o grande objetivo do mercado este verão. O Sporting parte no domingo para um estágio de dez dias no Algarve, onde irá fazer particulares com Saint-Gilloise (dia 13), Villarreal (14), Roma (19) e Portimonense (dia 20), mas chegará com o plantel bem mais composto para os trabalhos de Rúben Amorim. Tanto que, ultrapassadas as últimas barreiras que estão a ser abordadas com os responsáveis do Barcelona por Francisco Trincão, com Jorge Mendes como intermediário, o grupo está “virtualmente” fechado.

Para já, dois processos ainda não oficializados estão prestes a ser concluídos. Rochinha, médio ofensivo do V. Guimarães, vai rumar a Lisboa para os habituais exames médicos depois do acordo fechado pelos leões com os minhotos, que receberão dois milhões de euros por 100% do passe mas guardam 10% de uma mais-valia numa transferência do jogador de 27 anos que na formação passou por FC Porto e Benfica.

Quem já está mesmo em Alcochete é Franco Israel, guarda-redes uruguaio de 22 anos que é internacional pelas camadas jovens e que estava na equipa Primavera da Juventus desde 2020, quando foi contratado ao Nacional por 2,2 milhões de euros. Após semanas de negociações com o conjunto bianconeri, a SAD verde e branca assegurou a contratação do sul-americano ficando com 60% do passe por 650 mil euros. Após a saída de João Virgínia, que acabou o período de empréstimo do Everton mas tinha uma cláusula de compra de cinco milhões, o Sporting consegue assim fechar outra das suas prioridades, juntando Israel ao titular Adán e a André Paulo, havendo ainda o jovem Diego Callai, de 17 anos, uma aposta forte do clube.

O guarda-redes já esteve esta segunda-feira em Alcochete (o próprio agente publicou uma imagem nas redes sociais nas instalações da Academia), realizou exames médicos e fará amanhã o primeiro treino, tendo em conta que Rúben Amorim deu um dia de folga ao plantel depois dos dois jogos particulares de uma hora cada à porta fechada realizados frente ao Casa Pia (1-1) e ao Vilafranquense (1-0). A “paragem” será aproveitada para todos os internacionais que se vão juntar mais tarde, depois dos compromissos das respetivas seleções após o final da temporada a nível de clubes, fazerem testes médicos: Coates e Ugarte (Uruguai), Matheus Nunes (Portugal), Gonçalo Inácio (Seleção Sub-21) e Jovane Cabral (Cabo Verde). João Palhinha, o outro internacional que estava dispensado, já trabalha com a nova equipa, o Fulham.

Com tudo isto, Francisco Trincão tornou-se (ainda mais) a prioridade dos responsáveis verde e brancos, naquele que foi sempre o grande alvo do Sporting mas que assumidamente iria envolver mais tempo de negociações com o Barcelona, tendo Jorge Mendes, agente do jogador, como intermediário. Nesta fase, já depois de sondagens e ofertas concretas que foram sendo recusadas pelos catalães, existe uma maior proximidade entre as partes para um acordo que, mesmo podendo começar com um empréstimo, terá uma opção de compra obrigatória mais próxima dos 20 milhões de euros pretendidos pelo conjunto culé. O jornal Sport assegura que esse entendimento está mais próximo, ao Observador algumas fontes ligadas ao processo dizem apenas que o internacional quer vir para Alvalade e que o seu ordenado enquadra-se naquilo que o clube tem como limite. Para já, o esquerdino trabalho com o plantel de Xavi Hernández.

Há ainda assim um cenário que parece ser cada vez mais claro: confirmando-se a fasquia dos 20 milhões, mesmo que em prestações, Francisco Trincão pode tornar-se a contratação mais cara de sempre do clube de Alvalade, superando a compra de Paulinho ao Sp. Braga em janeiro de 2021… caso não apareça qualquer proposta elevada pelo avançado. É que, nesse acordo fechado com os minhotos, além dos 16 milhões por 70% do passe, a cedência de Borja a título definitivo (avaliado em três milhões) e o empréstimo de Sporar, ficou também definido que, caso surja uma oferta formal de 25 milhões de euros ou mais pelo avançado que seja recusada, o Sporting terá ainda de pagar 7,5 milhões de euros aos bracarenses pelos restantes 30% do passe – o que elevaria o montante final pago para uma barreira superior à que vai ser investida em Trincão. No entanto, e desde que chegou ao clube, Paulinho não recebeu qualquer proposta.

Caso a situação do internacional de 22 anos fique resolvida, como tudo aponta nesta fase, o Sporting ficará com o seu plantel “virtualmente” fechado com as saídas de João Virgínia, Feddal, Palhinha e Slimani a serem colmatadas por Franco Israel, St. Juste, Morita, Rochinha, e Trincão. Ainda assim, há ainda duas possibilidades de mais mexidas que não são colocadas de parte: a venda de mais algum jogador, com Matheus Nunes à cabeça depois da abordagem feita pelo Wolverhampton que não foi concretizada numa oferta concreta de 45 milhões fixos mais cinco milhões variáveis, o que levaria a mais uma contratação; ou uma “oportunidade de negócio”, olhando sobretudo do meio-campo para a frente apesar das indicações muito positivas que os jogadores mais novos têm deixado, incluindo o internacional ganês Fatawu.