Os primeiros cem dias do Governo da maioria socialista foram atribulados e entre a Comissão Nacional que chegou a estar prevista para cima do congresso do PSD — e que foi adiada para não melindrar o adversário — e a que se realiza este sábado ainda apareceu mais uma crise, a do aeroporto. Por isso, no arranque da reunião, o líder António Costa apareceu a garantir comando, numa sala onde também estava Pedro Nuno Santos, a avisar que o programa é para cumprir “mesmo que possa levar mais tempo”, exceto talvez naquela parte que terá de se avaliar na altura se “é oportuna ou não”: a regionalização.

