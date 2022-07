Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando Luís Montenegro anunciou que o PS não contará com o PSD para um referendo à regionalização em 2024, na direção nacional socialista não houve propriamente uma comoção. A proposta até constava no programa eleitoral do PS — entretanto transformado em programa de Governo –, mas entre os socialistas não há urgência em fazer o referendo em 2024, altura em que uma derrota nas urnas pode ser desastrosa, e sobretudo, nesta fase, o PS de Costa não quer confrontar o PSD de Montenegro.

“Não queremos fazer dessa uma questão de confrontação”, comentou com o Observador um dirigente do partido quando questionado com a posição agora assumida pela nova direção do PSD sobre o referendo à regionalização. Um alto dirigente acrescenta que o adiamento do referendo não é sequer um problema para o PS, que ainda está numa difícil negociação com os autarcas para conseguir avançar com o processo de descentralização, tendo o acordo final visto os primeiros sinais positivos nas reuniões de autarcas que aconteceram nesta terça-feira.

