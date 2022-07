A afluência ao rastreio do cancro da mama que arrancou há quatro meses na Área Metropolitana de Lisboa está aquém do esperado, disse à Lusa uma responsável da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).

Segundo dados da LPCC, entre 1 de janeiro e 1 de junho deste ano, 448.777 mulheres da Área Metropolitana de Lisboa e Península de Setúbal foram convidadas a fazer o rastreio, tendo comparecido 143.940 (32,7%), das quais 659 foram diagnosticadas com cancro da mama.

No mesmo período, na região Norte do país, foram convidadas 406.608 mulheres, tendo comparecido 264.703 (65,1%), com 2.165 cancros diagnosticados e na região Centro 169.749, tendo realizado o rastreio 115.548 (68,07%), com 642 cancros diagnosticados.

A diretora dos projetos de Saúde do Núcleo Regional do Sul da LPCC, Marta Pojo, disse à Lusa que uma explicação para a fraca afluência ao rastreio é o “desconhecimento das mulheres” sobre o rastreio nesta região.

No nosso ponto de vista, há um desconhecimento das mulheres que não sabem que têm esta oportunidade. E as que já faziam o rastreio oportunístico não sabem da grande vantagem de fazer este rastreio de base populacional que oferece muitos menos falsos resultados”, além de diminuir a carga económica para o Serviço Nacional de Saúde.

A responsável destacou o papel essencial dos médicos de família na promoção desta ação. “Têm sido um elo importante e têm apoiado, o problema é que há muitas mulheres sem médico de família nestas grandes áreas “.

Para fazer o rastreio, as mulheres, entre os 50 e os 69 anos, têm apenas de dirigir-se a uma unidade da LPCC, cuja localização está disponível no site da Liga.

Marta Pojo explicou que para fazerem este rastreio, as mulheres não podem ter realizado uma mamografia há menos de seis meses, nunca terem tido cancro e não ter próteses mamárias.

“Portugal é dos países que apresentam a maior taxa de sobrevivência do cancro de mama há cinco anos e uma das razões deve-se a este rastreio organizado que chega finalmente a mais 400.000 mulheres”, salientou Marta Pojo.