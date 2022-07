Os corpos de dois homens com sinais de violência foram esta terça-feira encontrados dentro de uma habitação em Donai, em Bragança, pelos bombeiros quando combatiam um incêndio na habitação, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Bragança, Carlos Martins, referiu que o alerta para o fogo foi dado pelos vizinhos por volta das 08h00.

Os bombeiros foram chamados para um fogo no interior de uma habitação e depararam-se com dois homens, um na casa dos 40, outro nos 70, já cadáveres no interior”, referiu.