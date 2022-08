Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Omid Scobie, o jornalista amigo dos duques de Sussex e co-autor do livro “Finding Freedom”, está a preparar uma sequela, avança o Daily Mail.

O autor escreveu na sua conta de Twitter: “Posso finalmente partilhar que estou a trabalhar num novo livro!!”. Na publicação está a partilha de um tweet onde se pode ler que se focará “num novo capítulo da história real” e que vai “incluir uma visão única, acesso profundo e revelações exclusivas”. A publicação acrescenta que Scobie vendeu os direitos da obra à editora Dey Street, que pertence à Harper Collins.

Now that it's Publishers Weekly official (????????), I can finally share that I'm working on a BRAND NEW BOOK!! So excited to be working again with Carrie Thornton at @DeyStreet @HarperCollins (US) and @MsLisaMilton at @HQstories @HarperCollinsUK (UK/Commonwealth). Coming 2023! pic.twitter.com/IrOF0qInjN — Omid Scobie (@scobie) July 30, 2022

O próximo livro será escrito a solo e será lançado no próximo ano, embora ainda não tenha título. Não se sabe se este livro contará com a aprovação dos Sussex.

O livro “Finding Freedom. Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family” chegou às bancas em agosto de 2020 e depois foi lançada um atualização em agosto de 2021. A obra escrita por Carolyn Durand e Omid Scobie conta a história dos duques de Sussex desde que se conheceram até à sua saída da família real britânica, com uma série de revelações. É uma biografia não autorizada, mas para escreverem as cerca de 400 páginas com a história do mediático casal, os autores contaram com a ajuda de mais de 100 testemunhos, entre eles amigos próximos do casal, assessores reais e funcionários do palácio.

O próximo livro de Omid Scobie é mais uma novidade literária sob a temática da família real britânica. ainda no início do passado mês de julho foi lançado o livro “Revenge: Meghan, Harry e a Guerra entre os Windsors”, de Tom Bower, no qual o autor expõe e relembra episódios marcantes daquilo que chama de “guerra” entre os duques e a monarquia. Na semana passada foi anunciado que o livro de memórias do príncipe Harry estará escrito e deverá ir para as bancas no final deste ano, a tempo das festividades de Ação de Graças e do Natal. Para trás (em abril), mas já este ano, está ainda o livro “The Palace Papers: Inside the House of Windsor – the Truth and the Turmoil”, de Tina Brown, que passa em revista os mais recentes 25 anos da família real, desde a morte da princesa Diana.