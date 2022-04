O "idiota útil" de Epstein, o casal "viciado em drama" e o "avô da nação". Há um novo livro sobre a família real britânica

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A ascensão de Camilla e Kate, e a queda de André, o duque de York. A relação cada vez mais tensa entre os irmãos William e Harry, e a chegada e a partida de Meghan Markle, figura que veio desafiar o mantra de Isabel II — após a morte de Diana, a monarca proclamou que “nunca mais” haveria outro membro da família cuja popularidade global ofuscasse e ameaçasse a monarquia.

Todos estes capítulos fazem parte do novo livro da conceituada biógrafa real Tina Brown, que chegou a ser editora da revista Tatler, da Vanity Fair e da The New Yorker. A publicação de “The Palace Papers: Inside the House of Windsor – the Truth and the Turmoil” é esperada a 26 de abril. É o resultado de dois anos de trabalho e de conversas que a autora teve com mais de 120 pessoas intimamente ligadas aos membros seniores da realeza britânica. É também uma espécie de continuação do bestseller “The Diana Chronicles”, de 2007. Nas suas páginas estão detalhes daquela que é uma das famílias mais famosas do mundo, desde a morte da “complicada e sedutora” Diana até ao afastamento do “emocionalmente carente” príncipe Harry.

William e Harry, uma relação fraternal “muito má”

Que as relações entre os irmãos estão inegavelmente tensas já os tabloides britânicos tinham deixado a descoberto, mas em entrevista ao The Telegraph Tina Brown mete o dedo na ferida: a relação fraternal está “muito má”. “Foi-me dito que, de momento, não há absolutamente nada a acontecer entre eles.” William e Harry, conta, eram muito próximos até o último abandonar o exército — a estrutura militar era essencial para o filho mais novo de Carlos e Diana, tido como “o príncipe mais carismático”, por uma questão de identidade. Ainda que a “princesa do povo” tivesse insistido que os dois rapazes fossem tratados de igual forma, a verdade é que eles “nunca seriam os mesmos”. Na opinião de Brown esse foi o problema. “William tinha esse grande destino pela frente, ele sabia quem era.” O mesmo não se pode dizer do irmão.

A biógrafa real fala num príncipe Harry “muito inseguro, frágil e temperamental” que não chegou a lidar com a morte da mãe quando era apenas uma criança — e quem esquece a imagem dele a caminhar atrás do caixão de Diana? Apesar de “adorar” Kate Middleton, as coisas mudaram em abril de 2011 com o casamento real que projetou os duques de Cambrigde enquanto “o casal perfeito”, deixando Harry para trás. O afastamento de Harry é entendido por Tina Brown como uma grande perda não só para a firma, mas para o irmão William. “Um dos seus amigos próximos disse-me que toda a gente fala sobre o quanto Harry precisava de William, e ele precisava, mas William também precisava de Harry”, assegura, lembrando que apenas Kate e Harry podem ser honestos com o herdeiro da coroa britânica. “Harry podia provocar o irmão e trazê-lo de volta à terra. William dependia disso.”

Num excerto do livro publicado na Vanity Fair, a autora analisa também como William e Harry foram danos colaterais na “guerra fria” estabelecida pelos pais e descreve como os dois anos de diferença entre os irmãos foram fulcrais para as diferentes perspetivas. Se Harry idolatrava a mãe, embora não a compreendendo bem, William era o oposto — estava até a par da sua vida amorosa; sabia que os media faziam a vida negra a Diana e que, ao mesmo tempo, ela estava em conluio com eles. William, atualmente pai de três e herdeiro da coroa, era em adolescente o grande confidente de Diana, que o descrevia como “o meu pequeno velho sábio”.