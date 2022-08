A Alpine anunciou esta terça-feira que Oscar Piastri iria correr pela equipa, na Fórmula 1, em 2023. Todavia, ao final da tarde, o piloto australiano acabou por desmentir o comunicado e negou o acordo.

Soube que, sem o meu consentimento, a Alpine lançou um comunicado de imprensa esta tarde a dar conta de que eu iria correr por eles no próximo ano. Isto não é verdade e não assinei com a Alpine para 2023. Não vou correr pela Alpine em 2023″, escreveu Piatri no Twitter.