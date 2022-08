O Gil Vicente defronta os escoceses do Dundee United ou os neerlandeses do AZ Alkmaar no “play-off” da Liga Conferência Europa em futebol, caso ultrapasse o Riga na terceira pré-eliminatória, ditou o sorteio deste terça-feira realizado em Nyon, Suíça.

Em caso de apuramento, os gilistas cumprem o primeiro encontro fora, em 18 de agosto, e o segundo em Barcelos, em 25 de agosto, com o vencedor a garantir um lugar na fase de grupos, que as equipas lusas falharam na primeira edição, em 2021/22.

Na terceira pré-eliminatória, o Gil Vicente joga na quarta-feira em Riga, às 18h00 (em Lisboa), com o encontro da segunda mão agendado para 11 de agosto, uma quinta-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, às 20h00.