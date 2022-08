Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Lamborghini anunciou os resultados referentes ao primeiro semestre de 2022, período em que registou lucros operacionais de 425 milhões de euros, o que corresponde a um incremento de 69,6% em relação à primeira metade do ano anterior. A facturação também aumentou 30,6% face a 2021, com o construtor a registar 1,33 mil milhões de euros, o que permite ao fabricante italiano manter o seu lugar entre as marcas mais interessantes do Grupo VW, sob o ponto de vista financeiro.

Mais interessante do que os resultados do semestre foi o facto de o CEO da Automobili Lamborghini, Stephan Winkelmann, ter congratulado a sua equipa pelo desempenho num semestre particularmente difícil, marcado pela pandemia e guerra, o que provocou danos à cadeia de fornecedores, antecipando que as perspectivas para o próximo ano continuarão em alta, uma vez que as encomendas em carteira já cobrem a capacidade de produção total prevista para 2023.

No capítulo das novidades, o fabricante transalpino de superdesportivos avançou ainda com o objectivo de lançar três novos modelos nos próximos meses. O mais importante, em matéria de vendas, será o Urus com mecânica híbrida plug-in (PHEV), aderindo assim à moda actual para esta classe de veículos, a única que lhes permite manter ao serviço os muito respeitados motores de combustão, mas reduzindo simultaneamente os consumos e as emissões de CO 2 .

O Urus PHEV vai apelar aos clientes mais racionais, mas está igualmente na calha uma outra versão do SUV da Lamborghini, a qual visará responder à chegada ao mercado do Purosangue da Ferrari, que promete tornar-se o seu maior adversário no reino dos SUV superdesportivos. Este Urus mais potente, que se deverá denominar Performante, poderá montar uma versão mais “puxada” do actual 4.0 V8 biturbo ou até mesmo os V10 ou V12 da marca, para assim estar ao nível do SUV da Ferrari, que deverá recorrer aos maiores motores do construtor de Maranello.

Além das duas novas versões do Urus, a marca irá proceder a um restyling do modelo, para o tornar mais actual, tendo igualmente revelado que o Lamborghini Huracán Serrato vai mesmo avançar. Trata-se de um Huracán que mantém a forma de coupé de dois lugares com motor central traseiro, com a novidade a residir numa suspensão mais alta para assegurar uma distância ao solo incrementada – supomos que através de uma suspensão pneumática que torne possível reduzir a altura para ser mais eficiente em estrada –, para permitir uma condução em pisos de terra. O Serrato deverá ser revelado ainda em Agosto, para os dois novos Urus serem mostrados ao público lá mais para o final do ano.